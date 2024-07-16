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МТС Travel поможет привлечь иностранных туристов в российские отели

МТС Travel предложит зарубежным турагентствам российские отели

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Depositphotos

Компания МТС Travel, входящая в цифровую экосистему МТС, начала сотрудничать с международной туристической системой GlobalDMC. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря этому партнерству клиенты GlobalDMC, зарубежные турагентства и туроператоры, смогут бронировать отели по России и странам СНГ из базы МТС Travel, которая насчитывает более 70 тыс. объектов.

В МТС Travel считают, что сотрудничество с GlobalDMC станет стимулом для развития въездного туризма, поскольку международной системой бронирования отелей пользуются более 6 тыс. турагентств и туроператоров.

Партнерство с GlobalDMC организовано через консолидатор Bronevik.com, дочернюю компанию МТС Travel.

Директор по развитию бизнеса МТС Travel Сергей Еремкин отметил, что GlobalDMC обладает огромным опытом в дистрибуции отелей и туристических услуг по всему миру и успешно масштабирует его в России и странах СНГ.

«Уверены, что наше сотрудничество поможет обеспечить иностранным туристам положительный опыт путешествий по России», — подчеркнул Еремкин.

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