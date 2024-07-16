Раскрыта неявная причина долгого нахождения в туалете

Все больше молодых людей выбирают туалет в качестве места для уединения и покоя. Об этом пишет Metro со ссылкой на новое исследование.

Так, ученые установили, что средний житель Великобритании проводит около часа и 54 минут в неделю в туалете. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет тратят на это больше времени — в среднем два часа и 36 минут еженедельно.

Помимо естественных нужд, люди используют время в уборной для борьбы со стрессом. Исследование, в котором участвовали две тысячи человек, показало, что 43% испытуемых ищут тишины и покоя в туалете, а 13% предпочитают уединение, чтобы избежать контакта с партнером. Мужчины проводят в туалете больше времени, чем женщины — два часа против часа и 42 минут соответственно.

Психолог Джорджина Стермер объясняет, что в период стресса многие люди стремятся найти убежище для успокоения. В таких ситуациях туалет становится идеальным местом для отдыха и расслабления, особенно если в офисе или на работе сложно найти другие способы отрешиться от проблем.

Ранее никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета.