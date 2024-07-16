В Приморском крае арестовали очередных участников ОПГ «Трифоновские»

Приморские следователи установили и задержали еще шестерых подозреваемых в мошеннических действиях с земельными участками во Владивостоке участников организованной преступной группировки (ОПГ) «Трифоновские». Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Михаил Тарана, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов и Евгений Дира были задержаны по подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

Следствие приняло решение о заключении подозреваемых под стражу. Суд согласился с ходатайством следователей.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать других участников ОПГ. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю.

10 июля сообщалось, что следствие предъявило обвинения по второму уголовному делу предполагаемому руководителю ОПГ «Трифоновские» Александру Ясину, известному предпринимателю и главе федерации кудо Дальневосточного федерального округа.

По данным правоохранительных органов, члены ОПГ «Трифоновские» незаконно построили два торговых центра во Владивостоке на участках земли, предназначенных для отдыха, спорта, туризма и развлечений, получив более 1,6 млрд рублей дохода за период с 2004 по 2022 год.

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