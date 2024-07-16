Врач рассказал, как взять под контроль офтальмологические осложнения сахарного диабета

Сахарный диабет — распространенное заболевание, которое проявляется на всех органах, в том числе на глазах. Так, через 20 лет количество людей с офтальмологическими осложнениями на фоне диабета увеличится в полтора раза. Однако сейчас возможно не только приостановить процесс развития офтальмологических осложнений, но и в целом улучшить функционал органа зрения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Ринат Файзрахманов, профессор, заведующий Центром офтальмологии, заведующий кафедрой офтальмологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова.

По его словам, в России более 5 млн человек с сахарным диабетом. Большое влияние на рост заболевания оказывают наследственность, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и негативное изменение окружающей среды. Диабет серьезно нарушает микроциркуляцию крови, из-за чего поражаются все органы и системы организма, а в первую очередь, нарушается работа сетчатки глаза. Первым неблагоприятным звонком становится ухудшение остроты зрения.

Если человек знает, что у его родных по прямой линии была данная проблема, он должен более внимательно относиться к своему здоровью и при малейших признаках заболевания обращаться к врачу. Сегодня распознать диабет можно на раннем этапе, до начала его тяжелых проявлений.

«Регулярное обследование позволяет диагностировать все офтальмологические патологии на той стадии, когда еще нет выраженного поражения зрения и центрального отдела сетчатки. На той стадии, когда мы можем в принципе приостанавливать данный процесс. Поэтому нужен комплексный подход, подразумевающий регулярные обследования у врачей, уменьшение потребляемого сахара, увеличение физических нагрузок», — прокомментировал специалист.

За последние годы подход к лечению офтальмологических осложнений при сахарном диабете сильно изменился. Разработаны новые хирургические методы лечения. Незаменимым методом в сахароснижающей терапии стали современные препараты, которые позволяют не просто остановить прогрессирование осложнений, а повысить функциональные возможности сетчатки и, главное, сохранить зрение. Поэтому крайне важно вовремя обратиться к специалисту, который подберет эффективную терапию.

«Сегодня открываются региональные эндокринологические центры с кабинетами для пациентов с диабетическим поражением глаз, где к лечению подходят комплексно — их ведут эндокринологи и офтальмологи. Эти центры оборудуются по последнему слову техники: устанавливаются новые лазеры, направленные на коррекцию периферических поражений, позволяющие врачам проводить лазерную коагуляцию сетчатки, бороться с неоваскуляризацией заднего или переднего отделов глаза. Пациент может длительное время наблюдаться, чтобы постоянно корректировалось состояние его сетчатки», — рассказал Файзрахманов.

Единая сеть эндокринологических центров создается благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом». Она может позволить без промедления проводить необходимую диагностику и оказывать своевременную помощь пациентам в различных регионах страны, отметил врач.

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