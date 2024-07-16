Стало известно, в каких городах РФ больше всего не любят электросамокаты

Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый житель Москвы по-прежнему считает, что в центре города следует запретить езду на электросамокатах. 4 из 10 горожан (41%) поддерживают распространение этого запрета на всю территорию столицы. В то же время 26% москвичей выступают против подобных ограничений.

В Санкт-Петербурге ситуация еще острее: 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города, а еще 42% — по всей Северной столице. Против таких мер высказывается 19% петербуржцев.

Ограничение езды на электросамокатах в Москве и Санкт-Петербурге чаще поддерживают женщины и горожане старше 45 лет.

Сезон катания на электросамокатах в самом разгаре, и, к сожалению, растет число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В некоторых городах уже введены ограничения по скорости, созданы запретные зоны и установлены штрафы для водителей СИМ. Например, подобные меры частично реализованы в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В Перми и Волгограде процесс также запущен, но требует доработок.

Больше всего противников езды на электросамокатах в центре города — в Ростове-на-Дону (32%), Перми (28%), Самаре и Уфе (по 24%). За полный запрет электросамокатов чаще всего выступают в Новосибирске (39%), Ростове-на-Дону (38%) и Нижнем Новгороде (35%).

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