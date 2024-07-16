Впервые в России после развода делили не имущество, а эмбрион

В России бывшие супруги столкнулись с необходимостью деления не имущества, а криоконсервированных эмбрионов. Об уникальном случае «Газете.Ru» рассказали в юридической службе «Единый Центр Защиты».

Клиент службы и его бывшая супруга, столкнулись с проблемой бесплодия во время брака. Они обратились в клинику с целью проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). После сдачи биоматериалов и проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения у женщины не наступила беременность.

Было создано избыточное количество эмбрионов, чем требовалось для процедуры. Бывшие супруги подписали Информационное добровольное согласие на проведение процедуры криоконсервации и хранения эмбрионов человека в частной клинике. Таким образом, одной из услуг клиники было хранение криоконсервированного биоматериала (эмбрионов). Для создания эмбрионов использовался биоматериал обоих супругов.

Брак между клиентом и его бывшей супругой был расторгнут в начале 2024 года. Клиент, желая прекратить договор об оказании медицинских услуг, направил заявление в клинику о расторжении договора и отзыве добровольного информированного согласия. Он полагал, что расторжение брака с бывшей супругой и его нежелание использовать криоконсервированный биоматериал (эмбрионы) являются основанием для расторжения договора оказания медицинских услуг.

Однако клиника отказалась от расторжения договора. Кроме того, бывшая супруга клиента обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила признать за собой единоличное право на распоряжение эмбрионом, признать биоматериал клиента донорским и обязать медицинскую организацию произвести перенос эмбриона в полость матки. Она также просила взыскать расходы, понесенные в результате создания эмбриона, с бывшего супруга, основываясь на том, что денежные средства на эти цели были подарены ей ее матерью и, следовательно, не являются совместно нажитым имуществом. Гражданские иски были объединены в одно производство.

После анализа всех возможных различных сценариев развития событий был сделан вывод о том, что любое решение, кроме утилизации эмбриона, будет нарушением частной жизни клиента и будет означать понуждение его к родительству.

Кроме того, в ходе процесса было подано ходатайство о привлечении в качестве третьего лица на стороне истца — матери бывшей супруги (изначально заявленной в качестве свидетеля по делу), так как из содержания информационного добровольного согласия на проведение процедуры криоконсервации следовало, что она принимает решение о судьбе эмбриона в случае летального исхода супругов. Эти действия позволили исключить показания указанного лица в качестве свидетеля (как одного из доказательств по делу). Юрист обратил внимание суда на статью 68 ГПК РФ, согласно которой показания сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, важных для правильного разрешения дела, должны быть проверены и оценены наравне с другими доказательствами. Поскольку другая сторона не представила других доказательств, требование о взыскании расходов также было отклонено.

Суд принял решение удовлетворить требования клиента и обязал клинику провести утилизацию эмбриона, отклонив исковые требования бывшей супруги.

«Это дело является уникальным для нашей страны, поскольку подобные случаи редки, и практика по таким вопросам еще не сложилась. Дополнительную сложность представляет отсутствие законодательного определения статуса эмбриона в РФ. Нормы права, такие как Семейный кодекс РФ и законы о защите здоровья граждан, играли ключевую роль в разрешении этого спора. Важно учитывать индивидуальные обстоятельства каждого дела для принятия справедливого решения. Этот прецедент стал первым в России и подчеркивает необходимость развития законодательства в области репродуктивных технологий», — рассказал Александр Ожерельев, юрист «Единого Центра Защиты».

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