Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция взяла с поличным наркодилера, который продал свой товар 15-летнему подростку

В Латвии задержали наркодилера прямо во время продажи наркотиков подростку

close
100%
Shutterstock

В Латвии поймали наркодилера, который в момент задержания пытался сбыть свой товар 15-летнему подростку. Об этом сообщает Delfi.

По данным полиции, 9 июля стражи порядка взяли с поличным 48-летнего распространителя наркотиков. Он встретился с подростком 2009 года рождения на Привокзальной площади в Риге, чтобы продать ему смесь особо опасных психотропов — метонитазена, изотонитазена и протонитазена. Правоохранители изъяли остаток смеси синтетических опиоидов у наркодилера и только что купленную дозу у несовершеннолетнего.

Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также за имущественные преступления. Также сообщается, что в основном клиентами наркоторговца были малолетние. Теперь мужчине грозит тюремный срок до 15 лет.

Ранее Таиланде родители заставляли шестилетнюю дочь заниматься распространением наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами