Полиция взяла с поличным наркодилера, который продал свой товар 15-летнему подростку

В Латвии поймали наркодилера, который в момент задержания пытался сбыть свой товар 15-летнему подростку. Об этом сообщает Delfi.

По данным полиции, 9 июля стражи порядка взяли с поличным 48-летнего распространителя наркотиков. Он встретился с подростком 2009 года рождения на Привокзальной площади в Риге, чтобы продать ему смесь особо опасных психотропов — метонитазена, изотонитазена и протонитазена. Правоохранители изъяли остаток смеси синтетических опиоидов у наркодилера и только что купленную дозу у несовершеннолетнего.

Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также за имущественные преступления. Также сообщается, что в основном клиентами наркоторговца были малолетние. Теперь мужчине грозит тюремный срок до 15 лет.

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