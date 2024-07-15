В Удмуртии молодые люди заблудились во время катания на сапбордах

В Удмуртии спасли молодого человека и девушку, которые заблудились во время катания на сапбордах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Накануне около 18:50 на единый телефон спасения позвонил юноша и сообщил, что он и его подруга заблудились, сплавляясь на сапбордах по реке Иж. Звонивший уточнил, что навигатор проложил им маршрут через протоки, однако кругом были заросли, и найти обратную дорогу молодые люди самостоятельно не смогли.

Спасатели поисково-спасательной службы города Ижевска отправились на поиски потерявшихся. Их нашли уже после наступления темноты и около 21:10 доставили на берег уже на лодке.

В МЧС любителям сапбординга рекомендовали перед выходом на воду изучать не только маршрут, но и течение в водоеме.

Ранее трех туристок унесло на сапбордах в открытое море в районе Туапсе.