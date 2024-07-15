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Судебные приставы повесили на первоклассницу долги и требовали с нее 700 тыс. рублей

В Омской области приставы требуют почти 700 тыс. рублей с восьмилетней девочки

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Shutterstock

Судебные приставы повесили долги на восьмилетнюю девочку из Омской области. Об этом мать ребенка рассказала «Сапе».

По словам Марии, ее маленькая дочь стала адресатом многочисленных судебных взысканий, когда она занесла ее данные в свою учетную запись на Госуслугах. Как уточняется, в мае женщина добавила на сайт документы дочери-первоклассницы, так как это было необходимо для регистрации на портале Дневник.ру. После чего приставы из разных регионов всего за пару дней отправили на имя девочки 34 долга на общую сумму около 700 тыс. рублей.

Все исполнительные производства почему-то были привязаны к СНИЛС младшеклассницы, при этом в делах значились совсем другие имена и фамилии. В Минцифры заявили, что долги из базы ФССП автоматически привязываются к аккаунту на Госуслугах, однако сбоев в работе портала замечено не было.

Впоследствии выяснилось, что ошибка произошла в белгородском отделении ФССП. Мария отметила, что сотрудник канцелярии, который внес сведения ее дочери в исполнительные производства, уже уволен. Тем не менее проблема не решилась, и в аккаунте женщины на Госуслугах появились уведомления о новых задолженностях. Мать девочки уже обратилась за помощью к руководству силовых ведомств.

Ранее приставы из Красноярска предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.

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