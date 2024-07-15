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Кадыров ответил на давнее предложение поставить ему памятник в Чечне

Кадыров попросил предпринимателя Гуцериева не ставить ему памятник в Чечне

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Chingis Kondarov/Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева отказаться от идеи построить в республике памятник в его честь. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 15 июля, Кадыров выступил на пленарном заседании форума «Большой Кавказ: от моря до моря». Мероприятие будет проходить в городе Грозном до 17 июля.

На заседании глава Чечни рассказал, что одна из его последних бесед с бизнесменом состоялась в ресторане много лет назад. Тогда Гуцериев заявил Кадырову, что если он продержится на посту руководителя республики хотя бы три месяца, ему можно будет поставить памятник.

«Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то [социальный] объект постройте нам в республике», — добавил глава Чечни.

После этого присутствовавший на мероприятии предприниматель обратил внимание, что в прошлом уже спонсировал строительство школы и больницы на территории республики. По его словам, эти объекты обошлись ему в $18 млн.

«Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника... Подумайте», — ответил Кадыров.

Ранее глава Чечни показал трофей из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

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