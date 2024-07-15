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Мужчина и его взрослый сын воровали из магазинов наборы Lego и сдавали их в ломбард

Граждане Грузии были задержаны в Польше за похищение наборов Lego из магазинов

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Paco Freire/Global Look Press

В Польше задержали уроженцев Грузии, которые были пойманы на воровстве конструктора Lego. Об этом сообщает Рolsat News.

Сразу пять наборов пропало на прошлой неделе из магазина Lego в Сопоте. Это стало известно, когда сотрудники проверили записи с камер видеонаблюдения, затем они обратились в полицию. Как удалось выяснить правоохранителям, первые три кражи совершил «пожилой мужчина», в дальнейшем его сопровождал молодой человек.

В общей сложности за несколько дней воры украли 11 коробок конструктора на общую сумму почти 4 тыс. злотых (около 90 тыс. рублей). Позднее украденные наборы обнаружились в ломбардах Гданьска. В одном из них подозреваемые и были задержаны. Ими оказались 41-летний мужчина и его 21-летний сын, приехавшие из Грузии. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пожилая супружеская пара из Германии заявила в полицию о краже с ее участка 25 садовых гномов.

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