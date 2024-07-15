В России создали рекомендации для мигрантов из Средней Азии

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) не рекомендует мигрантам из Средней Азии использовать в разговоре обращение «брат» или «сестра» и громко разговаривать в транспорте. Об этом со ссылкой на разработанный агентством адаптационный курс сообщает «Коммерсантъ».

Из публикации следует, что речь идет о 70-минутной лекции для иностранцев.

В ней, в частности, содержатся рекомендации не свистеть и не цыкать понравившемуся человеку, не обсуждать прохожих на родном языке, не совершать религиозные обряды прямо на улице, физически не прикасаться к незнакомым людям, не совершать жертвоприношения животных, не стрелять в воздух на свадьбах и т.д.

Напоминается о том, что в России существует особо трепетное отношение к памяти о Великой Отечественной войне, поэтому у памятников и монументов нужно вести себя соответствующе.

15 июля в Рособрнадзоре призвали не брать в школу детей без знания русского языка. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, мигранты редко принимают решение о переезде в другую страну спонтанно, поэтому могут подготовиться к нему заблаговременно, в том числе освоив язык принимающей страны.

Ранее полицейским пришлось разнимать драку мигрантов в центре Петербурга.