Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали рекомендации для мигрантов из Средней Азии

ФАДН разработало адаптационный курс для мигрантов из Средней Азии

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) не рекомендует мигрантам из Средней Азии использовать в разговоре обращение «брат» или «сестра» и громко разговаривать в транспорте. Об этом со ссылкой на разработанный агентством адаптационный курс сообщает «Коммерсантъ».

Из публикации следует, что речь идет о 70-минутной лекции для иностранцев.

В ней, в частности, содержатся рекомендации не свистеть и не цыкать понравившемуся человеку, не обсуждать прохожих на родном языке, не совершать религиозные обряды прямо на улице, физически не прикасаться к незнакомым людям, не совершать жертвоприношения животных, не стрелять в воздух на свадьбах и т.д.

Напоминается о том, что в России существует особо трепетное отношение к памяти о Великой Отечественной войне, поэтому у памятников и монументов нужно вести себя соответствующе.

15 июля в Рособрнадзоре призвали не брать в школу детей без знания русского языка. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, мигранты редко принимают решение о переезде в другую страну спонтанно, поэтому могут подготовиться к нему заблаговременно, в том числе освоив язык принимающей страны.

Ранее полицейским пришлось разнимать драку мигрантов в центре Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами