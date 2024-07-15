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Житель Таиланда изнасиловал на пляже туристку с Украины

В Таиланде местный житель надругался над украинской туристкой на пляже

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Global Look Press

Гражданка Украины пострадала от изнасилования на тайском пляже. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным правоохранительных органов, 32-летняя туристка была изнасилована жителем Таиланда на острове Самуи. Инцидент произошел утром 8 июля на пляже Тонгсон. Она немедленно обратилась в полицию с заявлением.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого 14 июля. У 27-летнего мужчины был изъят мотоцикл, которым он пользовался в день происшествия. Задержанный признался в содеянном, но заявил, что секс с туристкой у него был по обоюдному согласию.

Потерпевшая опознала мужчину как нападавшего. Расследование продолжается.

Ранее в Индии мужчина предложил помощь иностранке и изнасиловал ее.

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