В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

Одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области Украины получило повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие», — говорится в заявлении.

Чиновник уточнил, что сооружение находится в Никопольском районе. Другие подробности он раскрывать не стал.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, 15 июля на территории Днепропетровской области пять раз срабатывали сирены воздушной тревоги. В последний раз особый режим ввели в 17:32 (совпадает с мск) и отменили в 18:11 (совпадает с мск).

Днем 13 июля журналисты украинского издания «Зеркало недели» заявили, что в городе Днепре произошли несколько взрывов. Их зафиксировали после того, как в Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Незадолго до этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о повреждении инфраструктуры в городе Никополе. Чиновник решил не уточнять, какие именно сооружения получили урон.

Ранее в Великобритании оценили ущерб, который российские войска нанесли энергетической системе Украины.