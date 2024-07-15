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Прибивший ноги бывшей подруги к доске россиянин отправится в колонию

Екатеринбуржец, прибивший ноги подруги к доске, получил 12 лет колонии

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В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд признал виновным мужчину 1991 года рождения, который угнал автомобиль, управлял им в состоянии опьянения и с особой жестокостью избил свою бывшую сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам суда, 25 октября 2023 года мужчина оглушил бывшую девушку несколькими ударами по голове и угнал ее авто вместе с хозяйкой в салоне. Преступник привез девушку в гараж, где издевался над ней: избивал палкой, поставил ее стопы на деревянный брусок и прибил их к нему гвоздями. После этого он облил жертву дизельным топливом и поджег. Потерпевшая получила ожоги головы, туловища, конечностей. Поглумившись, мужчина применил огнетушитель, посадил девушку в автомобиль и выехал на кольцевую дорогу, где попал в аварию. С места ДТП злоумышленник скрылся.

Автомобилисты помогли екатеринбурженке: оказали первую помощь и вызвали скорую. Девушка выжила.

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима, с ограничением своды на 1 год и 6 месяцев и запретом на 3 года 5 месяцев 12 дней управлять транспортными средствами.

Также осужденный должен выплатить в пользу потерпевшей 1,5 млн рублей.

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