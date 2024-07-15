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Мужчина заступился за девушку и лишился пальца во время драки в центре Петербурга

Петербуржец, вмешавшийся в ссору влюбленной пары, лишился фаланги пальца

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В центре Санкт-Петербурга мужчина вмешался в уличную ссору и лишился части пальца, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, потасовка случилась 14 июля в Центральном районе города. Местный житель, находившийся на улице ранним утром воскресенья, услышал, как мужчина и девушка общаются на повышенных тонах. Петербуржец подумал, что незнакомке грозит опасность, и решил вмешаться в чужой разговор.

Все закончилось дракой между мужчинами. Спутник девушки накинулся на прохожего с кулаками и стал кусаться. Пострадавший получил травму пальца, но попал в больницу только через несколько часов. В итоге врачи отпустили его домой с частичной ампутацией фаланги.

До этого аналогичный случай произошел в Карелии. Там внезапная встреча бывших супругов закончилась откушенным ухом.

Ранее петербурженке откусили палец во время посещения фитнес-клуба.

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