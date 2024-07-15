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Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 российских YouTube-аккаунтов

В РНК назвали практику Google по блокировке российских аккаунтов недопустимой

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Unsplash

Роскомнадзор направил письмо гендиректору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать более 200 российских каналов в YouTube. Об этом сообщил Теlegram-канал Mash.

В направленном в корпорацию официальном письме из ведомства — данные о заблокированных российских аккаунтах за последние 4 года. В частности, Роскомнадзор сформировал список самых крупных из них.

В РКН уточнили, что требование о снятии незаконных ограничений основывается на российских законах о свободном получении информации.

Роскомнадзор считает практику блокировки российских каналов в YouTube недопустимой, противоречащей принципам свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и свободы выражения мнений.

Ранее «Аргументы и факты» сообщили, что видеохостинг YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и общественных деятелей с 2020 года. В начала этого года американская платформа заблокировала 83 российских канала.

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