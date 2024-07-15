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В Госдуме дали советы по защите от мошенников в сфере ЖКХ

Депутат Разворотнева: во избежание обмана, нужно самим звонить в госорганы

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Виталий Белоусов/РИА Новости

При малейшем подозрении на то, что на другом конце провода злоумышленник, нужно повесить трубку и перезвонить в ресурсоснабжающую организацию самостоятельно. Такой совет в беседе с RT дала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя участившиеся случаи мошенничества в сфере ЖКХ.

Кроме того, она посоветовала информировать об угрозах мошенничества людей, не привыкших пользоваться онлайн-сервисами для получения и оплаты услуг, а также пожилых.

«Приборы учета всегда пользовались популярностью среди мошенников, потому что здесь не только возможность какие-то коды получить, здесь, как правило, желание получить живые деньги. Приходят, сообщают, что поверка необходима, что срок годности прибора закончился, что его необходимо заменить», — предупредила депутат.

Она также обратила внимание, что никто из тех, кто приходит на проверки, не уполномочен заключать договоры.

Как сообщала газета «Известия», в России существенно увеличилось число телефонных звонков, совершаемых мошенниками от имени коммунальных служб.

Злоумышленники используют в качестве предлогов поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. Преступники применяют методы социальной инженерии и выманивают код из смс-сообщений для доступа к аккаунту потерпевших на «Госуслугах», а затем берут от их имени кредиты и выводят деньги.

Правоохранительные органы уже возбудили по таким фактам десятки уголовных дел. Мошенники звонили гражданам от имени крупных компаний, таких как «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт».

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам улучшение качества связи.

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