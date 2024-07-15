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В Подмосковье мужчина сжег полицейские машины, чтобы вернуть свои сбережения

Жителю Подольска грозит до 20 лет колонии за поджог трех полицейских машин

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Телеграм-канал «Baza»

Житель Подольска поджег машины у отдела полиции в Коломне по указанию из Telegram, сообщает «Сапа».

12 июля Telegram-канал Baza сообщил, что пожар произошел прямо посреди рабочего дня на стоянке Колычевского отдела полиции на улице Гаврилова. Правоохранители сразу стали рассматривать версию поджога.

В результате огонь уничтожил автомобили Ford Focus и УАЗ «Хантер», еще один внедорожник был сильно поврежден. Как сообщается, сотрудники отдела заметили предполагаемого поджигателя в черном, ему удалось скрыться с места преступления.

Тем не менее подозреваемого вскоре задержали. Как оказалось, недавно 40-летний мужчина пострадал от мошенников, однако те обещали вернуть ему деньги за исполнение задания. По указанию кураторов он приехал в Коломну из Подольска и забросал служебные автомобили коктейлями Молотова.

Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее в Волгограде мужчина сжег машину, потому что она слишком долго стояла на одном месте.

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