«Накинулись всемером»: россиянка рассказала, как они с мужем отбились от толпы подростков

В Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на улице Василенко. Они кинули в помещение дымовую шашку, избили хозяина квартиры и распылили ему в глаза два перцовых баллончика. Супруга пострадавшего Мария (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что теперь они с мужем сами рискуют стать подозреваемыми — из-за самообороны.

Мария сообщила, что конфликт произошел после замечания — в квартире снизу была шумная вечеринка. На следующий день к женщине и ее мужу пришли «мстить» за замечание друзья подростков.

«Мой муж увидел, что наша квартира открыта, туда закинута «дымовуха». Он подумал, что квартиру подожгли, она в дыму. Увидел, что собака забрызгана перцовым баллончиком. И увидел, что возле нашей квартиры стоят семь пацанов. Они спросили: «Вы хозяин квартиры?». Он сказал, что да, и тогда они [распылили] два перцовых баллончика ему в глаза. Они накинулись всемером на него, он начал им отпор давать. Они поняли, что они не вывезут эту движуху. Шестеро убежали в лифт, а одного он с закрытыми глазами успел задержать», — рассказала женщина.

Мария объяснила, что в конфликте пострадали ее муж, она сама и их собака.

«Я сделала коррекцию зрения недавно. Десять из десяти строчек [таблицы Сивцева] я читала без ошибок. Сегодня прихожу к офтальмологу — я с трудом читаю пять. У меня зрение вернулось, как было до операции. Также у меня просто не шевелится правая рука. Мужу почему-то не назначили офтальмолога, но его глазам больше всего досталось. У него ожог глаз, скорее всего, завтра будем разбираться. У него лицо в гематомах. Собаку я отвезла к ветеринару. Первичный диагноз — химический ожог слизистой оболочки глаза, черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы в области шеи, вдоль позвоночника, стресс», — сказала она.

В полиции Марии сказали, что одному из нападавших грозит только штраф или исправительные работы. Самой женщине и ее супругу также может грозить наказание — их могут обвинить в избиении несовершеннолетнего. Мария настаивает, что это была самооборона.

«Хорошо досталось этому пацану, мы это не отрицаем. Но мы защищались, на нас напали семеро человек. Мы защищали свою территорию и себя. А сейчас пытаются выкрутить так, что мы избили несовершеннолетнего. А за что — никто почему-то не вникает. Они подготовились, они закупили «дымовухи». А мы должны сидеть и думать: «Ой, вам же 16 лет, ну давайте, друзья, избивайте нас». Или как мы должны были поступить?», — добавила женщина.

По словам Марии, дело пока не возбуждено — нет решения врачей по травмам подростка, которого задержал ее муж.

«Как не защищаться, как не самообороняться, когда тебе кидают «дымовуху», избивают собаку, нападают на мужа? Нам сейчас сказали, что [решение] будет зависеть от степени тяжести тех побоев, которые мы нанесли этому ублюдку. Если ему напишут тяжелую тяжесть, то [нам] грозит статья. Ему же грозит «хулиганка», так как он несовершеннолетний. Штраф ему могут назначить, но его отменят, потому что он не работает. Говорят, что ему назначат исправительные работы. То есть сейчас все подростки в России могут эту ситуацию увидеть и понять, что они по сути могут делать, что хотят, а их просто отправят подметать город», — добавила женщина.

Об инциденте в доме на улице Василенко в Благовещенске сообщало издание Amur.life. Пострадавшая женщина и ее супруг 13 июля не могли уснуть из-за шума и музыки, доносившихся из квартиры этажом ниже — там несколько девятиклассников устроили вечеринку. Женщина спустилась вниз, чтобы сделать замечание подросткам и позвонила маме одного из детей. Она тут же приехала, разогнала собравшихся и избила своего сына. На следующий день на квартиру супругов напали друзья подростков, которых якобы попросили отомстить паре.

Видео, снятое на месте стычки, опубликовали в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах видно, что на полу в подъезде у квартиры сидит молодой парень, которого спрашивают, кто он и зачем пробрался в квартиру.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина избил соседских детей из-за громких игр.