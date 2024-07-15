Секретная служба США будет участвовать в расследовании покушения на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что как она, так и ее подчиненные, будут в «полной мере» участвовать в расследовании обстоятельств покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Ее цитирует телеканал CNN.

«Агентство будет «в полной мере участвовать» в независимой проверке, проведенной по поручению президента Джо Байдена», — говорится в заявлении Читл.

Кроме того, служба выразила готовность по любому вопросу сотрудничать с конгрессом США по делу о посягательстве на жизнь Трампа.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Карл III передал послание Трампу после покушения.