В Подмосковье открылась новая площадка для проведения свадеб

Художественная галерея имени В. И. Коробкова в городском округе Лобня стала новой площадкой для проведения свадеб в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

В ведомстве отметили, что 11 июля на открытии площадки было сыграно 3 свадьбы.

Во время свадебного процесса гости также смогут ознакомиться с экспонатами-фотоснимками из цикла «Планета земля: Индия», которые были сделаны во время экспедиций в Индию.

В Минсоцразвития напомнили, что зарегистрироваться на проведение свадьбы на новой площадке можно через портал госуслуг или у специалиста отдела ЗАГС в МФЦ Лобни.