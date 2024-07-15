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Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде в ближайшие три дня

Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре с 15 по 17 июля

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Максим Блинов/РИА Новости

Жаркая погода прогнозируется в Москве в период с 15 по 17 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного Комплекса городского хозяйства.

В заявлении подчеркивается, что 15 июля температура воздуха в городе составит от +28°С до +30°С. При этом 16 и 17 июля столбики термометров будут показывать до +32°С.

Кроме того, представители Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали о принимаемых мерах на фоне жаркой погоды. В частности, специалисты постоянно мониторят состояние улично-дорожной сети и осуществляют пролив проезжей части.

«Рано утром или вечером после 17:00 поливаем цветники, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней», — добавили в пресс-службе.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей и гостей Москвы о «тяжелой погоде» в ближайшие несколько дней. По его словам, в первой половине недели в российской столице ожидаются до 32 градусов тепла и переменная облачность. Также синоптик не исключил возможность кратковременных дождей.

Ранее москвичам рассказали, какое наказание может грозить за купание в фонтанах.

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