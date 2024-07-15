Психолог объяснила популярность тру-крайм-контента

Популярность тру-крайм-контента — криминальных историй, основанных на реальных событиях, — связана с тем, что он позволяет уйти из собственной реальности и пережить сильные эмоции — ужас, интерес, отвращение. Об этом «Реальному времени» рассказала психолог и гештальт-терапевт Анна Галахова.

По ее словам, такой контент также отвлекает от своих переживаний. Кроме того, тру-крайм позволяет «прикоснуться к человеческой жестокости», которую часто не замечают.

«Это возможность пережить страх вне контекста своей жизни. Всем знакома эмоция страха, но вспоминать ситуации, в которых его реально переживали, может быть болезненно и даже травматично. <...> Но, посмотрев фильм ужасов или прочитав книгу в жанре тру-крайм, человек может перепрожить кусочки этого захватывающего чувства. При этом безопасным способом, потому что это история другого человека, история про другую жизнь, — объяснила Галахова.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева до этого говорила, что настольные игры развивают у ребенка внимательность, воображение, скорость реакции, стратегическое мышление, интуицию и эмпатию.

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