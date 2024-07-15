Жертвой столкновения поездов в Белгородской области стал один человек

Один человек погиб в результате столкновения двух железнодорожных составов в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трагедия случилась произошло на Лебединском горно-обогатительном комбинате 13 июля. По данным канала, во время выезда одного поезда из тупика произошла ошибка.

Техники начали устранять неисправность, но не закрепили состав тормозными башмаками. Из-за этого поезд скатился по уклону и на скорости около 100 км/ч врезался в другой поезд. В кабине были два сотрудника локомотивной бригады. Их доставили в больницу Старого Оскола, но позже один из них скончался.

До этого в Воронежской области, на станции Лиски поезд сошел с рельсов. Во время аварии никто не пострадал, на место отправили восстановительный поезд. И ремонтные бригады РЖД.

ЧП на станции стало причиной задержки 15 пассажирских поездов, среди них – Феодосия – Москва, Мурманск – Адлер, Евпатория – Санкт-Петербург и другие.

Ранее в Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов.