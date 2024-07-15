Эксперт объяснила, как коллегам поддерживать отношения на удаленке

Работая удаленно, крайне важно поддерживать эмоциональную связь с коллегами. В этом помогут неформальные онлайн-встречи. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП) Диана Махмутова.

«Для многих сотрудников важно неформальное общение с коллегами и даже завязывание дружеских отношений. Сократить дистанцию, вызванную удаленным форматом работы, помогут неформальные онлайн-встречи, синхронные кофейные перерывы онлайн и другие аналогичные мероприятия», — рассказала Махмутова.

Кроме того, по ее словам, создать дружескую атмосферу в коллективе помогут традиции, например, синхронные просмотры фильмов с последующим обсуждением или даже онлайн-обеды.

Согласно результатам исследования, проведенного сервисом «Контур.Толк» совместно с «Работой.ру», почти 40% россиян, работающих удаленно, готовы вернуться в офис при повышении зарплаты. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.

Респондентов также мотивируют условия работы: спортзал, библиотека и бесплатная еда (17%). Еще 16% из них рассказали, что вернутся в офис, если переедут или смогут брать с собой на работу питомцев.

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