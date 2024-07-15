Украинские уклонисты могут лишиться жилья

На Украине военнообязанные мужчины, получившие штрафы на 160 тысяч гривен, могут лишиться единственного жилья. Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

16 июля в стране истекает срок для обновления мужчинами своих военно-учетных данных. В дальнейшем людей, не оплативших выписанные военкоматом штрафы, может ожидать взыскание средств со счетов и даже арест недвижимого имущества.

В этом случае в первую очередь конфисковываться будет отдельный от дома земельный участок и другие помещения, а в последнюю — сам жилой дом или квартира, даже если они являются единственным жильем в собственности.

Накануне депутат Верховной рады Олег Синютка заявил, что на Украине от 6 до 7 млн военнообязанных граждан могут не успеть обновить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). По данным Минобороны Украины, 3 млн украинцев уже обновили свои данные в ТЦК.

До этого сообщалось, что на Украине с 17 июля начнут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные. В отношении таких граждан будут открыты дела об административных правонарушениях. Их можно будет обжаловать в суде, предоставив подтверждающие документы, что они не смогли этого сделать своевременно.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата.