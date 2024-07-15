Назван самый простой способ защититься от телефонных мошенников

Самый простой способ защититься от телефонных и интернет-мошенников — не доверять незнакомцам ни в жизни, ни в Сети. Такой совет в беседе с РИАМО дал эксперт в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.

«Если в жизни, то, очевидно, стоит обходить темные районы и злачные места. Если в интернете, то соответственно без опыта лучше избегать незнакомые номера, анонимные мессенджеры и даркнет. Мошенники в большинстве случаев используют анонимные ресурсы, чтобы избежать наказания», — рассказал Алексеев.

Он подчеркнул, что всегда важно критически мыслить, анализировать и проверять информацию.

В июле стало известно, что в России существенно увеличилось число телефонных звонков, совершаемых мошенниками от имени коммунальных служб.

Злоумышленники используют в качестве предлогов поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. Преступники применяют методы социальной инженерии и выманивают код из смс-сообщений для доступа к аккаунту потерпевших на «Госуслугах», а затем берут от их имени кредиты и выводят деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам улучшение качества связи.