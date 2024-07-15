Россияне рассказали, как они справляются с отключением горячей воды

Почти 90% россиян сталкиваются с плановым отключением горячего водоснабжения, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Подавляющее большинство респондентов (79%) рассказали, что в период отключения горячей воды греют вода дома, 12% моются в других местах, а 9% практически не моются.

Среди тех, кто греет воду дома, 41% используют для этого обычные кастрюли, 37% респондентов устанавливают водонагреватели или бойлеры, 14% греют воду в чайнике, а 8% моются в холодном душе.

Большинство (74%) респондентов, которые моются вне дома, ходят в гости к членам семьи, 14% принимают душ в спортзалах, а 12% моются в общественных банях.

Россияне также рассказали, на какой период, по их мнению, можно отключать горячую воду. Большинство считают, что горячую воду можно отключать не более чем на 2-3 дня. Вариант «неделя» выбрали треть респондентов, а «месяц» — 3% опрошенных.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 июня по 4 июля 2024 года. Всего в нем приняли участие 50 614 интернет-пользователей.