Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, как они справляются с отключением горячей воды

Rambler&Co: 79% россиян греют воду для душа в период отключения горячей воды

close
100%
Depositphotos

Почти 90% россиян сталкиваются с плановым отключением горячего водоснабжения, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Подавляющее большинство респондентов (79%) рассказали, что в период отключения горячей воды греют вода дома, 12% моются в других местах, а 9% практически не моются.

Среди тех, кто греет воду дома, 41% используют для этого обычные кастрюли, 37% респондентов устанавливают водонагреватели или бойлеры, 14% греют воду в чайнике, а 8% моются в холодном душе.

Большинство (74%) респондентов, которые моются вне дома, ходят в гости к членам семьи, 14% принимают душ в спортзалах, а 12% моются в общественных банях.

Россияне также рассказали, на какой период, по их мнению, можно отключать горячую воду. Большинство считают, что горячую воду можно отключать не более чем на 2-3 дня. Вариант «неделя» выбрали треть респондентов, а «месяц» — 3% опрошенных.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 июня по 4 июля 2024 года. Всего в нем приняли участие 50 614 интернет-пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами