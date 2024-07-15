В Молдавии призвали не допустить в стране повторения украинского сценария

Общественность и политики Молдавии не должны допустить в стране повторения украинского сценария. Об этом заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения республики Ион Кику, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас на Украине воюют крупные геополитические игроки, которых вообще не заботит судьба страны и ее жителей.

«Это, к сожалению, касается и Молдавии, к которой крупные игроки относятся исключительно как к территории», — заявил политик. Кику призвал политиков и общественность объединить усилия, чтобы «не допустить втягивания Молдавии в военные действия».

5 июля сообщалось, что власти Молдавии готовы обеспечить поставки электроэнергии на Украину. По данным МИД республики соответствующая договоренность была достигнута в рамках встречи министров иностранных дел Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе.

Помимо энергетических вопросов, стороны обсудили безопасность в регионе и перспективы сотрудничества. В трехстороннем соглашении отдельно подчеркивается, что Румыния и Молдавия поддерживают «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского и приветствуют усилия по урегулированию конфликта с учетом позиции Киева.

Ранее в Молдавии выразили желание стать «поставщиком безопасности» для НАТО.