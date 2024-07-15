В Омске иностранец собирал деньги на оружие для террористов

В Омске суд отправил под стражу мужчину, собиравшего деньги на оружие для боевиков запрещенной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления ФСБ по региону Ирину Руснак.

По оперативным данным, вместе с пособником выходец из страны Центрально-Азиатского региона связался с эмиссаром террористов, находящимся в международном розыске. Позже они начали собирать деньги на оружие для членов организации. Помимо этого, они изучали, как изготавливать взрывные устройства.

«В дальнейшем они планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов», – поделилась Руснак.

Оба мужчины были задержаны. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом. Иностранца, проживавшего в Омске, арестовали.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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