В детском лагере в Крыму более 20 человек попали в больницу с отравлением

В крымском оздоровительном лагере отравились более 20 детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

Инцидент произошел в «Каламитском Бризе» в Евпатории. У детей обнаружили норовирусную инфекцию. Всего в больницу направили 26 отдыхающих.

«В ходе эпидрасследования проведен комплекс лабораторных исследований клинического материала от больных и декретированного персонала, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды», – поделились в ведомстве.

Специалисты выяснили, что сотрудники нарушали нормы санитарного законодательства. Работники не организовывали питание должным образом и не проводили качественную дезинфекцию.

При этом, когда появились первые заболевшие, их не сразу изолировали от остальных. Такие действия привели к распространению болезни. О других деталях нарушений не сообщается.

На данный момент продолжается эпидрасследование. В лагере тем временем ежедневно контролируют соблюдение дезинфекционного режима. Также сотрудники наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

Ранее в детском лагере в Туве госпитализированы 18 детей в связи с отравлением.