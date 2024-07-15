Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В детском лагере в Крыму более 20 человек попали в больницу с отравлением

В Крыму 26 детей отравились в детском лагере

close
100%
Shutterstock

В крымском оздоровительном лагере отравились более 20 детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

Инцидент произошел в «Каламитском Бризе» в Евпатории. У детей обнаружили норовирусную инфекцию. Всего в больницу направили 26 отдыхающих.

«В ходе эпидрасследования проведен комплекс лабораторных исследований клинического материала от больных и декретированного персонала, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды», – поделились в ведомстве.

Специалисты выяснили, что сотрудники нарушали нормы санитарного законодательства. Работники не организовывали питание должным образом и не проводили качественную дезинфекцию.

При этом, когда появились первые заболевшие, их не сразу изолировали от остальных. Такие действия привели к распространению болезни. О других деталях нарушений не сообщается.

На данный момент продолжается эпидрасследование. В лагере тем временем ежедневно контролируют соблюдение дезинфекционного режима. Также сотрудники наблюдают за теми, кто контактировал с заболевшими.

Ранее в детском лагере в Туве госпитализированы 18 детей в связи с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами