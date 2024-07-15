Названы главные причины обращения к психологу

Проблемы во взаимоотношениях и страхи чаще всего вынуждают людей обратиться к психологу, при этом женщины делают это чаще, чем мужчины. Об этом рассказала психолог Алиса Метелина, передает Pravda.Ru.

«Также лидирует вопрос отношений, то есть как выйти из отношений, как их наладить с детьми или родителями, решить проблемы между мужем и женой, выйти замуж и так далее. Мы все-таки социальные животные, и отношения для нас играют большую важность. Мы все ищем себе пару и чувствуем себя несчастными, когда остаемся в одиночестве», — добавила психолог.

По ее словам, в последнее время люди стали чаще обращаться к специалистам, в том числе, потому что уровень тревожности у проживающих в больших городах вырос. Метелина отметила, что к психологам часто приходят и подростки, которые испытывают стресс перед экзаменами, хотят поработать с чувством тревожности или с ощущением, что ничего не получится.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что одиночество негативно сказывается на психике человека, так как в этом случае он не может реализовать важную сферу своей жизни. Всем важно иметь свои социальные роли и выполнять их во взаимоотношениях с близкими людьми, объяснила она.

Ранее психолог поделилась советами, как перестать кричать и срываться на ребенка.