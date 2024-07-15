Севастополь отражает атаку беспилотников

Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

По его словам, около мыса Фиолент уже сбит один беспилотник, осколки которого упали на территории частного дома.

«Продолжается контроль обстановки», — написал губернатор.

1 июля Развозжаев сообщил, что новый сигнал «Баллистика!» появился в Севастополе. Решение о введении нового сигнала связано с тем, что во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой, когда по городу запустили баллистическую ракету ATACMS с кассетными боевыми частями, объяснил глава региона. Он подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги не отменяется. В зависимости от угрозы военные или объявляют воздушную тревогу, или сообщают о баллистической опасности, отметил Развозжаев.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что в ночь на 21 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 70 украинских дронов в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.