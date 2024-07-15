Крымский мост перекрыли

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

В публикации подчеркивается, что движение автотранспорта по мосту временно перекрыто.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Утром 14 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось 600 машин.

При этом сообщалось, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Пробка перед въездом на мост наблюдается уже второй день подряд. 13 июля сообщалось, что со стороны Тамани въезд на мост ожидают 365 транспортных средств.

Вечером 12 июля движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут. Днем сообщалось, что в очереди со стороны Керчи находились 830 транспортных средств. Ожидание составляло около трех часов.

1 июля в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту.