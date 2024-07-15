Стала известна новая подробность в деле крушения SSJ-100

Экипаж самолета Sukhoi Superjet-100, который потерпел крушение в Московской области, не сообщал диспетчеру о каких бы то ни было проблемах на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Экипаж после взлета не докладывал о каких-либо технических проблемах на борту. В последнем докладе он сообщил, что набирает высоту. После этого связь с бортом прервалась», — сказал собеседник агентства.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии обнаружили черные ящики или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее в сети появились новые кадры падения «Суперджета».