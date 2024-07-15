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Еще два вертолета и самолет привлекут для тушения пожара под Новороссийском

Два вертолета К-32 и самолет Ил-76 направят на тушение пожара под Новороссийском

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РИА «Новости»

МЧС привлечет утром два вертолета К-32 и самолет Ил-76 для тушения пожара под Новороссийском. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

До этого были задействованы вертолеты Ка-32 и Ми-8, которые выполнили 19 сбросов воды. Работу Ми-8 решено было прекратить из-за сильного ветра, отметили в оперштабе.

Сейчас более 250 человек принимают участие в тушении пожара.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Согласно последней информации, пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат».

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту пожара под Новороссийском.

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