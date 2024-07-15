В Гидрометцентре сообщили о понижении температуры воды на побережье Черного моря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на побережье Черного моря зафиксировано понижение температуры воды. Об этом пишет ТАСС.

«По-прежнему высокая температура воды в Калининграде, она составляет 21 градус. На черноморском побережье температура воды понизилась: в Крыму — 24 градуса, в Алуште — 25 градусов, в Феодосии и Ялте — 26 градусов», — сказал он.

15 июля метеоролог заявил, что в ближайшие дни на юге России температура воздуха прогреется до 42 градусов. Это относится к Ростовской области, а также к Краснодарскому и Ставропольскому краям.

13 июля Вильфанд сообщал, что температура в московских водоемах в субботу и воскресенье прогреется до 25 градусов, что не сильно отличается от температуры воды Черного моря.

12 июля синоптики Гидрометцентра РФ экстренно предупредили москвичей о сильной жаре в грядущие выходные. По их данным, 13-14 июля в столице температура воздуха поднимется до 30-31 градусов.

Ранее россияне кинулись скупать кондиционеры на фоне сильной жары.