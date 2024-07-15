Названы неочевидные причины стресса россиян

Современная жизнь в городе полна вызовов и сложностей, многие из которых оказываются неочевидными источниками стресса. Научный совет сети клиник Biorise провел анализ более 8 тыс. обращений клиентов за курсами для борьбы со стрессом и выявил 10 причин, которые могут незаметно ухудшать эмоциональное благополучие. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Первая неочевидная причина стресса — постоянный фоновый шум. В городах этот шум становится неотъемлемой частью нашей жизни: машины, строительные работы, шумные соседи. Исследования показывают, что постоянный шум увеличивает уровень кортизола в крови — гормона стресса, что негативно сказывается на психике.

Вторая причина — световое загрязнение. Городские огни, уличные фонари и реклама делают ночи яркими, как день. Это нарушает наш циркадный ритм, ухудшает качество сна и повышает уровень стресса. Для улучшения сна рекомендуется использовать затемненные шторы, маски для сна и избегать использования гаджетов перед сном.

Плотный график и нехватка времени — третья причина, часто встречающаяся среди горожан. Вечная спешка, невозможность расслабиться и постоянное чувство, что времени ни на что не хватает, вызывают хронический стресс.

Четвертая причина — отсутствие зеленых зон. Природа помогает расслабиться и восстановить силы, но в городах зеленых насаждений часто не хватает. Это приводит к ухудшению психического здоровья.

Постоянное использование гаджетов и социальных сетей — пятая неочевидная причина стресса. Гаджеты и социальные сети становятся источниками информационной перегрузки, тревоги и даже зависти.

Шестая причина — ограниченность личного пространства. Жизнь в тесноте, особенно в многоквартирных домах, приводит к стрессу и чувству дискомфорта. Создание своего уголка для отдыха и уединения даже в небольшой квартире поможет снизить уровень стресса.

Седьмая причина — высокий уровень загрязнения воздуха. Плохая экология в городах негативно влияет не только на физическое, но и на психическое здоровье.

Проблемы с транспортом — восьмая причина стресса. Пробки, задержки общественного транспорта и длительные поездки на работу вызывают раздражение и нервное напряжение.

Девятая причина — социальная изоляция. Несмотря на большое количество людей вокруг, в городе легко почувствовать себя одиноким. Недостаток общения и поддержки усиливает стресс. Важность социальных связей сложно переоценить: участвуйте в общественных мероприятиях, находите время для общения с друзьями и близкими.

Высокие ожидания и конкуренция — часть жизни всех городских жителей. И это также серьезная причина стресса. В городе часто приходится сталкиваться с высокими стандартами и жесткой конкуренцией, что увеличивает эмоциональное давление. Не бойтесь снижать планку ожиданий, концентрируйтесь на своих достижениях и учитесь радоваться малым успехам.

«Постоянный городской шум и световое загрязнение — сильные раздражители. Оказавшись на природе, люди часто чувствуют прилив энергии, лучше высыпаются. Неотъемлемые городские раздражители незаметно для нас повышают уровень кортизола — основного гормона стресса. Это ведет к нарушению циркадного ритма, ухудшению качества сна и хроническому стрессу. Об этом важно знать, чтобы не забывать о том, что нужно давать организму разрядку. Кроме того, важно обеспечить его необходимыми витаминами и минералами. Например, витамин C снижает уровень кортизола и поддерживает иммунитет, витамин B-комплекс улучшает нервные функции и энергию, магний способствует расслаблению, цинк поддерживает иммунитет, витамин D и омега-3 жирные кислоты полезны для мозга, витамин E защищает клетки от повреждений», — рассказал Камиль Вильданов, сооснователь Biorise.

Ранее врач развеял популярные заблуждения об антидепрессантах.