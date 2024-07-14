МВД возбудило уголовное дело по факту пожара под Новороссийском

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений по факту пожара под Новороссийском. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

По ее словам, дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «уничтожение/повреждение лесных насаждений» было возбуждено следственным отделом полиции Приморского района управления МВД РФ по городу Новороссийску.

Волк добавила, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Согласно последней информации, пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». До этого сообщалось, что за воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.