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Несколько поездов задерживаются из-за непогоды в Брянской области

Три поезда дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Брянской области

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Shutterstock/JetKat

Из-за непогоды, наступившей в Брянской области, задерживается движение трех поездов дальнего следования. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

С опозданием следуют поезда №473 Смоленск — Симферополь, №86 Климов — Москва, №302 Минск — Адлер. Время задержки составляет от 40 минут до трех часов 40 минут.

Кроме того, на участках Унеча — Новозыбков, Липовская — Жуковка, Брянск-Орловский — Брянск-Льговский задерживаются несколько пригородных поездов.

В МЖД подчеркнули, что принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

До этого сообщалось, что из-за схода с рельсов грузового поезда под Воронежем были задержаны 15 пассажирских поездов.

Инцидент со сходом нескольких вагонов произошел 14 июля на станции Лиски. Причина этого не называется. Во время ЧП никто не пострадал.

Ранее в Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов.

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