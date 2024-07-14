ХАМАС прокомментировал удары Израиля по женщинам и детям в Газе

В палестинском движении ХАМАС заявили, что удары Израиля по женщинам и детям в секторе Газа представляют собой явный вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

В движении подчеркнули, данные действия со стороны Израиля подчеркнули необходимость агрессии против палестинского народа.

До этого официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришка заявил, что движение опровергает данные о том, что якобы вышло из переговоров с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа.

14 июля агентство Reuters сообщило, что переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газа приостановлены из-за того, что Израиль якобы не показывает искреннего желания достичь соглашения.

В то же время портал Walla рассказал, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел консультации с посредниками на переговорах с Израилем, в ходе которых заявил, что выдвинутые Израилем условия являются препятствием в вопросе переговоров по заложникам.

Ранее Нетаньяху назвал условие для окончания войны в Газе.