Виноградники Абрау-Дюрсо находятся вдали от пожара

Инфраструктура Центра туризма и виноградники курорта Абрау-Дюрсо находятся вне опасности, так как расположены вдали от основного очага пожара. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию.

«На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», — рассказали агентству в пресс-службе.

В компании отметили, что при этом обеспокоены ситуацией и следят за развитием событий.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Согласно последней информации, пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». До этого сообщалось, что за воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.