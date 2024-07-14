В Краснодарский край для тушения пожаров направлены дополнительные силы

На тушение лесного пожара в Краснодарском крае были направлены дополнительные силы, к месту выдвинулась аэромобильная группировка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в помощь были отправлены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Согласно последней информации, пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат». До этого сообщалось, что за воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.

Ранее сообщалось, что погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском.