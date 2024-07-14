Власти Курской области рассказали подробности сегодняшней атаки дронов

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что за день над регионом было ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов», — рассказал он в сводке о сегодняшней атаке.

По словам Смирнова, за минувший день, атаке подвергались поселки Новый Путь, Волфинский, Краснооктябрьский и Тёткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, деревня Новая Николаевка Рыльского района. Отмечается, что никто из жителей не пострадал.

Отмечается, что в поселке Коренево после ночной атаки частично отсутствовало электроснабжение, но на данный момент оно восстановлено. В селе Гордеевка после сбросов взрывных устройств загорелось поле с озимой пшеницей.

14 июля утром в Курской области объявляли ракетную опасность. После атаки ВСУ в регионе загорелась телевизионная вышка.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Курской области.