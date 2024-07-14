Погодные условия осложнили тушение пожара под Новороссийском

Тушение лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском осложняется сильным ветром, площадь возгорания продолжает увеличиваться и составляет уже 47 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

До этого в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.

Ранее в Златоусте мать троих детей сбросила их с пятого этажа, чтобы спасти от пожара.