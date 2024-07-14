Сотрудник полиции поджег два трансформатора в Черкасской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника, один трансформатор был подожжен в поселке Кочержынци, второй — в поселке Максимовка. Эти трансформаторы снабжали названные населенные пункты электричеством. Полицейского задержали через несколько часов после совершения преступления. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Днем 14 июня украинское агентство ТСН сообщило, что в городе Долина в Ивано-Франковской Украины неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ.

До этого неизвестные сожгли очередной автомобиль украинского военного. Инцидент произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. Отмечается, что во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады. На месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

Ранее боец СВО пригрозил отпилить бензопилой голову беременной девушке и поджег ее дом.