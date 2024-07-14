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Из-за схода вагонов под Воронежем задержаны 15 поездов

ЮВЖД: из-за схода вагонов под Воронежем задержаны 15 пассажирских поездов

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Из-за схода с рельсов грузового поезда под Воронежем были задержаны 15 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты. Задержались поезда «Феодосия — Москва», »АдлерПечора», »АнапаСмоленск», «Имеретинский курорт — Санкт-Петербург», »Новороссийск — Москва», »Севастополь — Санкт-Петербург», »Евпатория — Санкт-Петербург», «Сухум — Москва», »Симферополь — Москва», »Владикавказ — Москва», »Мурманск — Адлер», »Тамбов — Новороссийск», «Москва — Кисловодск», «Москва — Симферополь», »Самара — Адлер», «Мурманск — Севастополь», «Адлер — Томск 2» и «Адлер — Воркута».

Инцидент со сходом нескольких вагонов произошел 14 июля на станции Лиски. Причина этого не называется. Во время ЧП никто не пострадал.

На место происшествия направили восстановительный поезд. Там уже работают ремонтные бригады РЖД.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили о создании оперативного штаба для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

Ранее в Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов.

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