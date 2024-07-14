Эксперт предположил, кто может стоять за покушением на Трампа

За покушением на экс-президента страны Дональда Трампа могут стоять специальные службы США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Он уверен, что в связи с низким рейтингом действующего президента Джо Байдена, его провала на теледебатах и риторикой его администрации будут неизбежны и новые атаки на кандидата от республиканцев.

Эксперт не исключает, что американские спецслужбы могли прибегать к достаточно излюбленному инструменту сохранения статус-кво и предотвращения прихода к власти неугодных кандидатов в виде заказных покушений.

Специалист отметил, что новые нападения на экс-президента неизбежны. Более того, угроза будет расти вплоть до дня его инаугурации и после победы на выборах, уверен Суслов.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие. Мотивы его остаются неизвестными, однако в соцсетях он публиковал посты и видеозаписи, на которых говорил о своей ненависти к республиканцам и Трампу в частности.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что полиция пока не смогла подтвердить, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.