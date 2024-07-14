Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предположил, кто может стоять за покушением на Трампа

ТАСС: за покушением на Трампа могут стоять спецслужбы США

close
100%
AP

За покушением на экс-президента страны Дональда Трампа могут стоять специальные службы США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Он уверен, что в связи с низким рейтингом действующего президента Джо Байдена, его провала на теледебатах и риторикой его администрации будут неизбежны и новые атаки на кандидата от республиканцев.

Эксперт не исключает, что американские спецслужбы могли прибегать к достаточно излюбленному инструменту сохранения статус-кво и предотвращения прихода к власти неугодных кандидатов в виде заказных покушений.

Специалист отметил, что новые нападения на экс-президента неизбежны. Более того, угроза будет расти вплоть до дня его инаугурации и после победы на выборах, уверен Суслов.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании Трампа выстрелил мужчина. Политика оперативно увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик прошел обследование в больнице и его выписали.

Самого стрелявшего ликвидировали и опознали. Предварительно, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие. Мотивы его остаются неизвестными, однако в соцсетях он публиковал посты и видеозаписи, на которых говорил о своей ненависти к республиканцам и Трампу в частности.

Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что полиция пока не смогла подтвердить, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами