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В Москве двое сотрудников склада ЦУМа пострадали из-за «взбесившегося» лифта

Mash: двое рабочих тяжело пострадали из-за сбоя в работе лифта на складе ЦУМа

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Depositphotos

Два человека серьезно пострадали из-за вышедшего из строя лифта на складе Центрального универсального магазина (ЦУМ), расположенного на Коптевской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел утром 14 июля около 8:00 мск. Во время пересменки лифтеров кабина внезапно «взбесилась» и на большой скорости поехала с шестого на 14-й этаж. После этого лифт врезался в опоры.

В материале подчеркивается, что внутри находились два человека — мужчина и женщина. Из-за резкого ускорения и торможения сотрудники склада ударились головами о потолок лифта, получив множественные переломы.

«Они в крайне тяжелом состоянии. <...> Их госпитализировали», — говорится в публикации.

13 июля в одной из квартир многоэтажного дома, который находится в Борисовском проезде в Москве, произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили, что в лифте в районе 15-го этажа застрял ребенок. Они сообщили об этом работникам ответственной компании, которые помогли 10-летнему ребенку выбраться из кабины. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в одной из поликлиник в Москве с 15-го этажа рухнул лифт.

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